Bucce d’arancia e sale | in casa valgono oro se li usi così

(Di giovedì 31 agosto 2023) La parola d’ordine degli ultimi tempi delle famiglie italiane è solo una ovvero “risparmiare”. Con tutte le spese e le bollette aumentate è chiaro che bisogna fare economia su qualunque cosa ed è chiaro che bisogna costantemente cercare di riciclare qualsiasi oggetto riutilizzabile. Grazie al riciclo infatti per avere un prodotto di qualità non serve spendere grandi cifre ma solo rimboccarsi le maniche. In questo modo è possibile riuscire ad ottenere igiene e pulizia inriuscendo allo stesso tempo a non alleggerire il portafoglio. Con i rimedi fai da te, comunemente chiamati rimedi della nonna, è possibile sostituire i costosi prodotti chimici e realizzare qualcosa di efficace e naturale allo stesso tempo. Per questo motivo in questa pagina è possibile scoprire come realizzare un detergente semplicemente usando delle...

...come ingrediente per dolci buonissimi) e posate lesui caloriferi , negli ambienti che volete deodorare. Per un profumo più pungente e agrumato, aggiungete anche delle scorze. Un'...Un tonico viso fai da te tutto naturale si prepara con aceto di mele , acqua e, di limone o di lime. Per realizzarlo è sufficiente lasciar macerare la buccia degli agrumi in aceto. ......come ingrediente per dolci buonissimi) e posate lesui caloriferi , negli ambienti che volete deodorare. Per un profumo più pungente e agrumato, aggiungete anche delle scorze. Un'...