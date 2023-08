“Brutti | neri e bassi” | il lapsus del capogruppo del Pd di Corbetta durante il Consiglio comunale Poi le scuse immediate

Incredibile Questa foto è diventata virale. Ma non per un buon motivo: chi sono - GuardaCorbetta isolata nei rapporti dai Comuni del circondario, 'ma non perché gli altri sonoe bassi'. Antonio Cipriano, capogruppo del Partito democratico a Corbetta (in minoranza), rischia il polverone contro di lui per questa frase, pronunciata mercoledì 30 agosto durante il ...E non perché gli altri sonoe bassi'. Poi subito dopo si è reso conto della gravità di quanto aveva detto e ha aggiunto: 'Chiedo scusa per il nero, è stata una scivolata...volevo dire ...

"Brutti, neri e bassi", le parole del capogruppo Pd al Comune di ... Agenzia ANSA

“Il Comune di Corbetta è solo, è isolato, non perché gli altri sono brutti e neri e bassi…“: è quanto ha detto il capogruppo del Pd al Comune di Corbetta (Milano) Antonio Cipriano durante la seduta di ...Bufera nel consiglio comunale di Corbetta. Il capogruppo del Pd, Antonio Cipriano, finisce nell'occhio del ciclone dopo alcune infelici ...