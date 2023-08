Brunori Sas | esce a sorpresa l’inedito ‘La vita com’è’

(Di giovedì 31 agosto 2023)Sas aha annunciato l’arrivo di nuova musica. In chiusura dei rituali festeggiamenti di San– che ormai da anni i fan celebrano ricordando il brano Guardia ’82 –infatti a mezzanotte Lacom’è (Island Records), il brano inedito prodotto da Riccardo Sinigallia che impreziosisce la colonna sonora de Il più bel secolo della mia, il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini, distribuito da Lucky Red in tutte le sale cinematografiche a partire dal 7 settembre. Avere vent’anni o cento?non cambia poi mica tanto?se non riesci a vivere?lacom’è: suona come un quesito aperto l’incipit del brano, canzone portante e piccolo inno morale di un film che fa del tema dell’accettazione il suo ...

La vita com'è è il titolo del nuovo brano inedito di(in uscita domani 1 settembre). Il pezzo, prodotto da Riccardo Sinigallia, è contenuto nella colonna sonora de 'Il più bel secolo della mia vita', il nuovo film di Alessandro Bardani con ...Una nuova pagina di un romanzo musicale che in due decenni ha visto sfilare sui palcoscenici pugliesi artisti del calibro di Caparezza,, Nada, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Marlene ...In passato prima di lei sono stati premiati: Ermal Meta, Diodato,e Giuliano Sangiorgi. Ma passiamo agli ospiti dell'evento. Oltre a Madame ritroveremo: The Kolors protagonisti indiscussi ...

Brunori Sas, fuori a mezzanotte il brano inedito La vita com'è Agenzia ANSA

Il nuovo singolo di Brunori Sas, ‘La vita com’è’, impreziosisce la colonna sonora del film ‘Il più bel secolo della mia vita’. Brunori Sas a sorpresa ha annunciato l’arrivo di nuova musica. In ...MILANO (ITALPRESS) - C'è musica che nasce e un 31 agosto che muore per Brunori Sas. In chiusura dei rituali 'festeggiamenti di San Brunori' - ...