Brighton | colpo da Champions | arriva Ansu Fati

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non solo cessioni per i Seagulls: Roberto De Zerbi accoglie in prestito secco dal Barcellona uno dei talenti più fulgidi del calcio spagnolo e della cantera blaugrana

... fantasista classe 2002 pagato 30 milioni dai Blancos al Flamengo nel 2020 e nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, il, rivelazione della scorsa Premier League, è ...Ora alpuò trovare il contesto perfetto per esaltare le sue caratteristiche. Meno pressione e anche la possibilità di giocare da protagonista in . Sulla sinistra il tecnico italiano può ...Dopo le dolorose, ma più che remunerative, cessioni di due elementi fondamentali della squadra quali Caicedo e Mac Allister , ilsi è assicurato unin perfetta linea con le ambizioni ...

Ultimi giorni di mercato che riservano trattative a dir poco incredibili. Il Barça lascia partire il suo numero 10 IL TABELLONE DI CALCIOMERCATO 2023 – 2024! Calciomercato: le ufficialità di oggi 31 a ...Il Barcellona ha deciso di mandare in prestito il giovane talento spagnolo, che in questo inizio di stagione ha trovato poco spazio in blaugrana ...