Brandizzo | treno travolge e uccide 5 operai Il colpo di scena della Rete ferroviaria italiana

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 31 agosto 2023) Cinquesono stati travolti e uccisi poco dopo la mezzanotte in un incidente ferroviario avvenuto nella stazione di, località a circa 15 km da Torino, sulla linea che collega Torino a Milano. Le vittime sono addetti alla manutenzione, investiti e uccisi da un locomotore usato per la movimentazione dei vagoni. Altri duesono stati coinvolti nell'incidente e sono stati ricoverati. Il locomotore, secondo le ricostruzioni, viaggiava a 160 km orari ed è piombato sugli, al lavoro per la manutenzione dei binari. "Drammatico intervento dei vigili del fuoco stanotte nel torinese per un incidente ferroviario nella stazione di: deceduti cinquetravolti da unin transito, feriti altri due", si legge ...