Brandizzo | la strage del treno | Cirio e Lo Russo sul luogo della tragedia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidenteRegione Piemonte, Alberto, è arrivato a, nel Torinese, dove cinque operai addetti alla manutenzione ferroviaria sono stati investiti e uccisi da unlungo la linea Torino-Milano. Insieme al governatore, anche il sindaco di Torino Stefano Loè immediatamente giunto sul, avvenuta nei pressi di Chivasso. Due altri operai che lavoravano sono riusciti a mettersi in salvo e sono rimasti illesi.

"Questa è una vera e propriacompiuta, e di stragi mancate ne registriamo una al mese". Segretario, siamo ancora qui a raccontare di operai che perdono la vita durante l'orario di lavoro. ...Parla di una tragedia terribile il Vicepremier Matteo Salvini in merito allaavvenuta ieri sera sulla linea ferroviaria Torino - Milano dove un treno ha investito alcuni operai a, nel torinese, uccidendone cinque. "È una notizia che mi addolora profondamente", ...L'ennesimasul lavoro. Sono stati identificati i cinque operai travolti e uccisi nella notte da un treno ... vicino alla stazione di. Sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe ...

I lavori per sostituire un pezzo di binario, il treno ai 160 km all’ora, l’allarme: ecco la dinamica della st… La Stampa

Erano originarie dalla Sicilia due delle vittime degli operai morti nell’incidente ferroviario a Brandizzo: si tratta di Giuseppe saverio Lambardo, 52 anni, e di Kevin Lagana’, di 22 anni.RFI - Cordoglio per operai ditta esterna deceduti a Chivasso. Lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, nei pressi di Chivasso, in un'area dove erano in corso interventi di manutenzione da parte di un ...