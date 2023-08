Borussia Dortmund | preso Fullkrug | triennale per l’attaccante

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilsi rinforza in attacco. La prossima avversaria del Milan nel girone F di Champions League ha acquistato dal Werder Brema, per 15 milioni di euro, il bomber Niclas. Si tratta del capocannoniere, alla pari con Nkunku del Lipsia (ora passato al Chelsea), dell’ultima Bundesliga, con 16 gol in 28 partite., che ha 30 anni e fa parte anche della nazionale tedesca (7 reti in 9 presenze), ha firmato un contrattova a completare un reparto che vede dentro anche Sebastien Haller che in inverno sarà impegnato nella Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. SportFace.

... Benfica (POR), Inter (ITA), Salzburg (AUT), Real Sociedad (ESP) Gruppo E : Feyenoord (NED), Atlético (ESP), Lazio (ITA), Celtic (SCO) Gruppo F : Paris Saint - Germain (FRA),(GER), ...Commenta per primo Dopo l'incredibile beffa dell'anno scorso, ilcercherà di rifarsi in questa stagione andando all'assalto del titolo tedesco con una freccia in più nel suo arco offensivo. In serata, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'...Lurna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha assegnato agli azzurri di Garcia il Real Madrid, a Sarri lAtletico dellex Simeone, a Inzaghi il Benfica e ai rossoneri di Pioli Psg e. ...

Sorteggi gironi Champions League: il Milan avrà il compito più arduo tra le italiane. Oltre al PSG, se la vedrà con Borussia Dortmund e Newcastle.Dopo l'incredibile beffa dell'anno scorso, il Borussia Dortmund cercherà di rifarsi in questa stagione andando all'assalto del titolo tedesco con una freccia in più nel suo arco offensivo. In serata, ...