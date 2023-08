Lesi confermano in cauto rialzo mail passo e si muovono sotto i massimi della mattinata, dopo i numeri dell'inflazione nell'Eurozona. L'euro scivola sui minimi di seduta. Dopo un'...Spread stabile a 164 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta cauta per leeuropee , che fanno i conti con l'andamento dell'economia e le prossime mosse delle banche centrali. Gli investitori ...Leeuropeeil passo e si muovono sull'orlo della parita', quando i dati macro continuano a mostrare luci e ombre. Dopo i segnali di rallentamento di ieri arrivati dagli indici Pmi di ...

Borse Ue rallentano il passo dopo inflazione Eurozona. A Milano pesante Saipem Il Sole 24 ORE

In Italia occupazione in calo dopo sette mesi di crescita: a luglio -0,3%, pari a -73mila unità e inflazione ad agosto lentamente rallentata al 5,5% ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - Le Borse si confermano in cauto rialzo ma rallentano il passo e si muovono sotto i massimi della mattinata, dopo i numeri dell'inflazione nell'Eurozon ...