Confermano la buona intonazione dell'apertura le principalieuropee, oggi senza Londra che è chiusa per festività. L'ottimismo che ha investito i mercati ... PiùMps (+0,96%), Unicredit (+0,9%...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Intanto, la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con l' S&P - ...E' stata una seduta piuttosto volatile per leeuropee, che alla fine chiudono tutte in rialzo ma senza lo slancio della mattinata: Milano chiude a +0,24%, Francoforte a +0,15% e Parigi a +0,08%, mentre Londra - controcorrente - spicca a +0,...

Borse Ue caute, dati cinesi tra luci e ombre. A Milano tonfo Saipem Il Sole 24 ORE

Wall Street apre la seduta in debole rialzo. Alle 15:30 il Dow Jones sale dello 0,25%, l’S&P 500 dello 0,2% e il Nasdaq dello 0,1%. Le borse Usa restano caute dopo le prime crepe nell’economia america ...«I mercati prevedono una stagnazione degli utili globali quest'anno, dopo aver raggiunto un livello da primato nel 2022: le aziende con cui parliamo in tutto il mondo sono ora più caute sulle ...