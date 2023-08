Lechiudono miste con Milano praticamente invariata. Chiusure positive in. Ieri sera, grande protagonista il Bitcoin e il comparto crypto: Grayscale Investment ha incassato il giudizio ...Terza seduta in rialzo per leincon i mercati che non temono più un rialzo dei tassi e gli investitori aumentano la loro propensione al rischio. Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,4%, Hong Kong (seduta ancora in corso) ...Leeuropee stamane hanno aperto in cauto rialzo, con Madrid +0,15%, Francoforte +0,16%, Londra +0,34%, Parigi +0,31%, Milano +0,27%. Anche inaumenta la propensione al rischio: Tokyo ha ...

Borse, Asia mista. In Cina il manifatturiero cala per il quarto mese di fila Il Sole 24 ORE

Dati congiunturali problematici quelli che arrivano dalla Repubblica popolare. Difficile centrare l'obiettivo 2023 di crescita al 5% ...Sul versante societario da segnalare i buoni risultati di Prudential, gruppo assicurativo con focus in Asia, mentre l’assicurazione olandese ASR migliora l’utile operativo semestrale. Sul fronte ...