Borsa | l' Europa resta piatta in attesa dei dati dagli Usa

Lamigliore è quella di Francoforte che sale dello 0,5%, con Milano in aumento dello 0,2% e Londra piatta, mentre Parigi scende dello 0,1%. In leggero rialzo gli indici azionari di Mosca, con ...L'attenzione e' tutta sul quadro macro che si sta delineando dai due lati dell'Oceano: se inl'inflazione non accenna a dare tregua (il dato di agosto mostra un'inflazione stabile al 5,3%, ...Quali sono le prospettive riguardo l'andamento futuro dell'indice di riferimento della... Inil tasso di disoccupazione non subisce variazioni, segnalando una sostanziale stabilita sul ...

Mercati azionari del Vecchio continente in lieve rallentamento in attesa del dato sull'inflazione tedesca: Londra e Milano, partite in rialzo, ondeggiano attorno alla parità, con Parigi e Francoforte ...I mercati azionari del Vecchio continente superano la boa di metà giornata senza una direzione precisa, restando insensibili al dato dell'inflazione della zona euro e in attesa degli indici dei prezzi ...