Borsa | l' Asia piatta in attesa della Fed | positiva Tokyo

Ladi Singapore ha iniziato oggi le contrattazioni in rialzo. L'indice Straits Times ha guadagnato dopo i primi scambi lo 0,2%, aggiungendo 5,67 punti fino a quota 3.225,89. Sul versante ...Chiude in aumento ladi Tokyo , che mostra sul principale indice azionario giapponese un rialzo dello 0,88%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata ...

Pochi movimenti sui mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico, che attendono soprattutto le mosse della Federal reserve, con la Borsa di Tokyo che ha comunque chiuso in rialzo dello 0,8% nell ...Seduta debole per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, con dati macroeconomici contrastanti che hanno compensato il crescente ottimismo ...