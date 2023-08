BOOM! Fabrizio Corona alla prima di Belve

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 31 agosto 2023)(Instagram) Qualche mese fa l’aveva definita “tv fatta male, cabaret, non giornalismo“. Ora peròpotrebbe aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteche l’uomo sarà ospite dellapuntata di, al via con una nuova edizione il prossimo martedì 26 settembre nel prime time di Rai2.aveva tuonato contro il programma in seguito alle anticipazioni trapelate sulle dichiarazioni di Giacomo Urtis che, al cospetto di Francesca Fagnani, aveva ammesso di essere stato intimità con lui. Prevedibilmente il rapporto col chirurgo estetico, sarà uno dei temi dell’intervista che promette vari spunti.è un personaggio controverso e dal carattere fumantino, negli ...