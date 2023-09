Bonus trasporti | riaperte le domande | come fare richiesta

Click day per il2023. A partire dalle ore 8 di oggi 1 settembre è possibile fare domanda per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo dirichiesti nel mese di agosto 2023. ...Temperature record in tutto il mondo Articoli più letti Come stanno andando i contagi da Covid - 19 in Italia di Riccardo Saporiti Come richiedere ildi Giovanni Esperti Tutte le ...... Disincanto " quinta parte dal 1° settembre su Netflix Articoli più letti Come stanno andando i contagi da Covid - 19 in Italia di Riccardo Saporiti Come richiedere ildi Giovanni ...

Il bonus trasporti dal 1° settembre: click day con risorse limitate Today.it

Torna la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro. Il governo Meloni però ha ristretto le maglie dei beneficiari, abb ...Alle ore 8.00 di oggi, 1 settembre 2023, parte il click day per il bonus trasporti da 60 euro. Il bonus si può usare per acquistare un abbonamento – annuale, mensile o plurimensile – per il trasporto ...