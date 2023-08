Bonus trasporti 60 euro | opportunità per docenti e studenti | il 1° settembre nuovo click day Le info utili

Dopo una breve pausa, ritorna ilcha ha riscosso un notevole successo durante i primi mesi del 2023. Non ci sono stati nuovi stanziamenti, quelli messi a disposizione sono di fatto pari alle risorse non utilizzate in ...... si è sempre interessata di lavori pubblici ed è ritenuta un'esperta del superin edilizia. "... europarlamentare che Tajani ha testato al lavoro a Bruxelles e ora è in commissionealla ...Torna la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari, ...

Bonus trasporti 2023, click day 1 settembre: cosa c'è da sapere Adnkronos

Ritorna il Bonus trasporti con la formula “click day”, le domande potranno essere fatte a partire dalle 8 di mattina del primo settembre. I fondi sono limitati e ciò significa che occorre agire in fre ...Torna la possibilità di richiedere l'incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari, abbassa ...