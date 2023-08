Bonucci va via dalla Serie A | decisivo anche un ex Inter

(Di giovedì 31 agosto 2023)sta lasciando la Juventus, dopo che Allegri lo ha tolto dai piani tecnici per la nuova stagione. Il difensore, con un passatonell’, va viaA. SE NE VA – Dopo un’estate di tentennamenti, per Leonardoè arrivato il momento dell’addio alla Juventus. Il difensore è ormai pronto a trasferirsi in Germania, all’Union Berlino, dopo aver valutato senza esito le opzioni Genoa e Lazio. Sportitalia rivela come la scelta disia arrivatadopo aver chiamato un fresco ex dell’, ossia Robin Gosens, che lo ha rassicurato sul progetto. A breve sarà in Germania, per firmare il contratto e iniziare la sua esperienza in Bundesliga. Peraltro l’Union Berlino è qualificato alla prossima Champions ...

...aspettava un'offerta da parte della Lazio (conpronto ad accettare un contratto annuale, con opzione per il secondo, e ingaggio pagato in buona parte dai bianconeri) che però, per dare il...Genoa alla finestraOre di calciomercato molto calde per il futuro di, le ultime di CM. IT ... il Porto non ha ancora dato illibera definitivo al trasferimento di Taremi. Si lavora per ......domani sera la Lazio potrebbe chiudere la trattativa per portare in biancoceleste Leonardo. ... al momento, manca ancora illibera di Sarri.

Allegri: “Con Bonucci chiari da febbraio. Via dalla Juve o il ritiro” Quotidiano Sportivo

Addio Juventus e niente accordo con la Lazio che non ha potuto formulare un'offerta. L'ex capitano della nazionale si trasferisce in Bundesliga ...Leonardo Bonucci dice addio alla Juventus e alla Serie A. Perché nonostante la speranza del difensore fosse quella fino all'ultimo di restare in Italia, nelle ultimissime ...