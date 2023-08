Bonucci va a giocare nell' Union Berlino

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il difensore lascia la Juventus e si trasferisce all': contratto di un anno con opzione per il secondo con parte dell'ingaggio che sarà pagato dal club bianconero

A Montecarlo sorteggiata la fase a gironi di Champions. Il Napoli contro l'ex Ancelotti e; il Milan ritrova Tonali e sfiderà il 'rossonero' Mbappé; sorteggi positivi per l'Inter, con ......L'Union Berlin (che è ormai pronto ad accogliere Leonardo), invece, è finito nel gruppo C, ... Il Braga andrà anel gruppo C, con Napoli e Real Madrid 13 minuti fa Lazio nel gruppo E ...Leonardoè stato acquistato dall'Union Berlino. Il difensore ha raggiunto l'intesa con i ... il che gli permetterà diin Champions League proprio quest'anno, con il suo ex club assente, ...

BONUCCI – «Sono contento di andare in una società come l’Union Berlino, l’entusiasmo che ho respirato quando ho parlato con loro è stato importante. Gioca la Champions e la Bundes è un grande ...Peccato soltanto per il triste ed evitabile epilogo di questa lunghissima avventura" o come: " Finisce nel peggiore dei modi il matrimonio con la sua squadra del cuore, la Juventus. Bonucci vola in ...