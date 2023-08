Bonucci | Grassani sbotta contro la Juve | “Questo è mobbing Era diventato ingombrante e non gli è stato permesso di…”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Questa mattina l’ex difensore dellantus, Leonardo, è andato ufficialmente all’Union Berlino (nel girone di Champions League con il Napoli), terminando così il lungo tira e molla che ha caratterizzato l’estate 2023 con minacce, carte bollate e varie frecciatine. A riguardo, l’Avvocato che segue il club partenopeo, Mattia, oggi è intervenuto ai microfoni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: (VIDEO)parla con i tifosi: “Vado anche io a mangiare la pastasciutta”: “Vogliamo riportare a casa lo scudetto. Obiettivo tornare protagonisti”ntus-Salernitana risultato finale 2-2, incredibile pareggio in extremis per i bianconeri Calciomercato ...

Leonardosaluta e se ne va dalla Juventus : dopo un'estate di tira e molla, malumori, polemiche, ... Tutto è bene quel che finisce bene Per l'avvocatoci sono in realtà ci potevano ...... ha continuato. ' In tribunale sarebbe potuta finire in qualunque modo , da tripla. Ha fatto bene ad andarsene. Diciamo che è stato costretto... ". Si chiude il caso: ' C'è stato ...L'avvocato Mattiasui temi caldi del momento: tra il caso, Osimhen e la clausola di SpallettiDal casoal rinnovo di Osimhen, passando per la clausola di Spalletti. L'avvocato Mattiaa ...

Caso Bonucci, Grassani: 'Era ingombrante, la società ha fatto mobbing' AreaNapoli.it

Le parole dell'Avvocato Grassani: "Il caso Bonucci non è il primo e non sarà l’ultimo di una lunga serie di rapporti tra società e.Questa mattina l'ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è andato ufficialmente all'Union Berlino (nel girone di Champions League con il Napoli), term ...