Bologna | Thiago Motta | «Rigore contro la Juve? Non ho voluto parlare a Torino e non voglio farlo oggi»

(Di giovedì 31 agosto 2023), allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionatoil Cagliari, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionatoil Cagliari. PAROLE – «Non hoe non, Fenucci ha detto tutto, testa al Cagliari focalizzati per dare il massimo. Zirkzee? Joshua sta molto bene non per caso, dal primo giorno si è presentato molto bene, allenandosi nel modo giusto, sono contentissimo della squadra e per lui, se lo merita. Ora deve dare continuità del lavoro fatto fino adper affrontare ...

Motta, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro il CagliariMotta, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista ...1 In conferenza stampa,Motta ha presentato il match che aspetta il suo, sabato alle 18.30 al Dall'Ara contro il Cagliari. IL SILENZIO CONTRO LA JUVE - 'Non ho voluto parlare a Torino e non voglio farlo oggi, ...- 'Giocheranno in casa e vorranno vincere. Dovremo ripetere la prestazione di Torino, con tanta carica'. WIETESKA - 'Difensore di esperienza. Ci darà una mano'.MOTTA - 'E' un tecnico ...

Bologna, Thiago Motta: "Lykogiannis e Barrow potrebbero partire, Zirkzee sta bene" Fantacalcio ®

Il tecnico ha presentato in sala stampa la sfida del Dall'Ara contro i sardi: l'elogio al giovane attaccante, l'eredità della fascia e il commento sull'episodio di Torino contro i biaconeri ...In conferenza stampa, Thiago Motta ha presentato il match che aspetta il suo Bologna, sabato alle 18.30 al Dall'Ara contro il Cagliari. IL SILENZIO CONTRO LA JUVE - "Non ho voluto parlare a Torino e n ...