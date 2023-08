Bologna | Motta | 'Non parlo della Juve Sono felice per Dominguez Saelemaekers? Profilo di livello'

(Di giovedì 31 agosto 2023) In conferenza stampa, Thiagoha presentato il match che aspetta il suo, sabato alle 18.30 al Dall'Ara contro il Cagliari. IL SI...

- 'Giocheranno in casa e vorranno vincere. Dovremo ripetere la prestazione di Torino, con tanta carica'. WIETESKA - 'Difensore di esperienza. Ci darà una mano'. THIAGO- 'E' un tecnico ...Il tecnico del, Thiago, a due giorni dalla partita contro il Cagliari valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024 , ha parlato in conferenza stampa: ' La nostra squadra va ...avversario difficile - "La squadra di Thiagorispecchia molto il modo di giocare del suo allenatore - ha spiegato Ranieri - : tre centrocampisti di qualità che muovono bene la palla ...

La non-risposta di Thiago Motta a una domanda sul rigore negato al Bologna il Resto del Carlino

Il tecnico ha presentato in sala stampa la sfida del Dall'Ara contro i sardi: l'elogio al giovane attaccante, l'eredità della fascia e il commento sull'episodio di Torino contro i biaconeri ...Questo pomeriggio, a due giorni da Bologna-Cagliari, ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta. Di seguito le sue parole. I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla ...