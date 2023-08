Boban | «Questi maxi recuperi sono una tragedia per la salute dei calciatori» Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) Zvonimir, ex Milan e ora alto dirigente Uefa, ha promesso che nelle partite di Champions League non ci saranno i. Thescrive: “Il tempo aggiuntivo giocato alla fine di ogni metà tempo si è gonfiato in modo significativo in alcuni campionati nazionali. Ha portato a match di ben oltre 100 minuti e ha attirato critiche dei giocatori, Kevin De Bruyne traha sottolineato queste preoccupazioni, anche se non ha suggerito di imporre alcuna forma di limite. «Posso dire che per me è assurdo», ha dichiarato. «Per quanto riguarda ladei giocatori, è unaperché stiamo aggiungendo quasi 12, 13, 14 minuti, stiamo aggiungendo quasi la metà del gioco eminuti molto difficili da giocare. ...