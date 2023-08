BMW - La Vision Neue Klasse è pronta per Monaco

(Di giovedì 31 agosto 2023) un doppio rene piccolo e illuminato con effetti speciali quello che domina il teaser della. Si tratta della concept che la BMW presenterà in anteprima il 2 settembre e che poi verrà esposta all'IAA Mobility di. La vettura aprirà la strada a una nuova generazione di modelli basati sulla nuova tecnologia elettrica della Casa tedesca. Si torna al classico. Rispetto alle grandi prese d'aria viste sui modelli più recenti, elettriche incluse, dove il doppio rene si è allargato fino alla fine del paraurti, larecupera proporzioni più tradizionali e per certi versi vintage, ma le forme non sono inedite: il prototipo dovrebbe infatti essere un'evoluzione della iDee vista al Ces di Las Vegas a gennaio, che ha ispirato anche le forme ...

