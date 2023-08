Blitz ad Ostia dei carabinieri Sequestrate armi e droga | coinvolti anche immigrati irregolari

(Di giovedì 31 agosto 2023) Idel Gruppo di, con le Aliquote Primo Intervento e il Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria durante le numerose perquisizioni nello stabile di via Marino Fasan a Nuova, feudo del clan Spada, hanno sequestrato 14 proiettili calibro 9×21 e tre persone sono state segnalate al Prefetto di Roma ai sensi dell’art.75 del codice penale come consumatori di. Durante ilhanno sequestrato diverse dosi di hashish e due persone sono state denunciate per violazione della legge sull’immigrazione. Si tratta di una risposta forte delle forze dell’ordine. In uno degli appartamenti perquisiti nel corso dell’operazione interforze, tra le palazzine di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe, ihanno trovato un’intercapedine ...

oggi. Circa 500 gli uomini tra polizia e carabinieri impiegati per effettuare perquisizioni in numerose abitazioni di via Marino Fasan e nelle vie limitrofe. I carabinieri del Gruppo di ......in via Fasan e nelle zone limitrofe stanno partecipando anche i carabinieri del gruppo di. ... Nel corso deldi i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni: in un appartamento sono ...Strade bloccate, un intero palazzo perquisito: è l'alba adquando 500 tra agenti della Questura di Roma, Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno paralizzato il quartierino del clan Spada per scovare i depositi di droga. La zona passata al setaccio è ...

Roma, maxi-blitz a Ostia, controlli nel feudo degli Spada. Bloccate le strade dello spaccio: perquisito un intero palazzo Corriere Roma

Ceccano – Carabinieri in azione in centro città. Perquisizioni a tappeto in alcune abitazioni e non solo. La massiccia presenza dei militari dell’Arma, sin… Leggi ...Dalle prime ore di questa mattina è iniziata un'attività di controllo interforze ad Ostia, coordinata dalla Questura di Roma, per il ripristino della legalità. Circa 500 gli uomini impiegati per ...