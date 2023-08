(Di giovedì 31 agosto 2023)ha pestato i piedi alla persona sbagliata. Il famoso attore americano pare sia statodaiMet, ma andiamo per gradi e… Tutto è iniziato quando il mese scorso la star di American Horror Story e Pose ha duramente criticato la copertina che Vogue ha dedicato ad Harry Styles.se l’è presa anche con Anna Wintour, definendola una “str***a”. Per questola direttrice di Vogue USA avrebbe deciso di mettere il nome dell’attore nella black list. “Lotta nel mondo della moda! Scontro esplosivo tra, 53 anni, e la formidabile caporedattrice di Vogue, Anna Wintour, 73 anni. – riporta Radar on line – La star vincitrice dell’Emmy ne è uscita a brandelli. Una nostra fonte ...

Al 53' folle e inutile placcaggio diVunipola, che entra diretto di spalla su Andrew: il giallo estratto dall'arbitro in pochi minuti diventa inevitabilmente rosso per l'altro grado di ...ha espresso la sua indignazione per la copertina di Vogue 2020 di Harry Styles. In un'intervista al Telegraph, ...è tornato a parlare della famosa copertina di Vogue con Harry Styles in abito Gucci ma questa volta ha tirato in ballo anche Anna Wintour , apostrofata con termini non propriamente ...

Billy Porter bandito dai prossimi Met Gala, ecco il motivo Biccy

L’ultima “rumorosa” separazione in ordine di tempo è quella tra Britney Spears e Sam Asghari, arrivata dopo soli 14 mesi di matrimonio e oltre 6 anni di relazione. Ma l’estate e la primavera 2023 sono ...Billy Porter critica la scelta di Vogue di affidare la cover a Harry Styles: "Tutto ciò che ha dovuto fare è essere bianco e eterosessuale».