Big Rome per una grande Roma

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un’altra sessione di calciomercato sta volgendo al termine e mai come quest’anno il tifosonista è rimasto incollato al proprio cellulare, computer o altri dispositivi in attesa di conferme. Senza andarci a soffermare sull’intera sessione di calciomercato, è finalmente possibile parlare di quella che sarà la prima punta della terzatargata Josè Mourinho.lu Lukaku (nella foto) è arrivato nella capitale con la formula del prestito oneroso; vestirà la maglia giallorossa nella stagione corrente per poi tornare, salvo sorprese, di nuovo a Londra sponda blues. Per quanto una formula di tesseramento temporaneo non porti mai molta sicurezza nel cuore di un tifoso, la situazione in questo caso è ben diversa. La fatidica “prova del nove” ha accompagnato tutta la stagione della compagine capitolina. I nomi fatti sono innumerevoli: ...

Infatti le dediche a Lukaku sbarcano in cucina con la pizza-Lukaku. Ad idearla e realizzarla il pizzaiolo e creativo romano Daniele Frontoni. Non era ancora arrivato Lukaku ed era già in ogni luogo, inclusi i muri di Roma. Ma la febbre da Lukaku non si è di certo esaurita all'aeroporto, visto che tutta la città è... All' Antica Pizzeria Frontoni si può infatti gustare la 'Lukaku-lu', specialità acqua e farina condita...

Tramite un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha annunciato l’acquisto in prestito temporaneo dal Chelsea dell’attaccante belga Romelu Lukaku. Il classe 1993 ha firmato un contr ...Ora lo si può veramente dire: José Mourinho ha una rosa completa e folta per affrontare tutte le competizioni della stagione. La Roma ha chiuso per l’arrivo di Lukaku, che ieri è stato accolto come un ...