Biden prepara una nuova guerra | invia a Taiwan aiuti militari diretti per 80 milioni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ilfondaio Joepunta ad una. Gli Usa di Joeinfatti hanno approvatodegli Stati Uniti a, nell’ambito del programma di assistenza ai governi stranieri. Il Dipartimento di Stato ha informato il Congresso sul pacchetto da 80di dollari, destinato a far salire le tensioni con Pechino perché da 50 anni gli Usa riconoscono ufficialmente solo la Cina, anche se Washington, ai sensi delRelations Act, è tenuta alla fornitura di armi a Taipei per la sua difesa. Se la vendita di armi aha sempre avuto il carattere delle transazioni commerciali, il ricorso al programma degli...

...in carica Joe. Un sondaggio condotto da Associated Press - Norc Center for Public Affairs Research mette in risalto le perplessità e le ansie con cui l'elettorato americano siallo ...ma ci sial peggio e si spera nel meglio", ha detto ai microfoni di Afp. Si tenta di ... Il presidente degli Stati Uniti J oeha parlato con DeSantis lunedì 28 agosto e ha approvato una ...Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato lo stato di emergenza nello stato meridionale della Florida, che siquesto all'arrivo della tempesta tropicale denominata Idalia, che dovrebbe diventare un uragano di ...

Biden vecchio, Trump corrotto, Un sondaggio mette in piazza le ... L'HuffPost

Il guerrafondaio Joe Biden punta ad una nuova guerra. Gli Usa di Joe Biden infatti hanno approvato aiuti militari diretti degli Stati Uniti a Taiwan, ...A poco più di quattro mesi dall'inizio delle primarie repubblicane, le prime stime confermano il vantaggio di Donald Trump sui suoi ...