Bianca Berlinguer | tutto sul suo nuovo programma Mediaset

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da Raitre a Rete 4 la sostanza non cambia: “E’ Sempre Carta” è il titolo delche segna l’esordio disui canali; debutto previsto nel prime-time di martedì 5 settembre. Il, che con il predecessore condivide parte del gruppo autorale, della redazione e degli ospiti fissi (da Andrea Scanzi ad Alessandro Orsini) si impone di raccontare le grandi questioni della più stringente attualità dando spazio a tutte le opinioni in campo, “in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, auspica la conduttrice. In scaletta anche approfondimenti sui temi che agitano il dibattito politico, dal salario minimo all’abolizione del reddito di cittadinanza, e, ogni settimana, tutti gli aggiornamenti sul conflitto in ...

'È Sempre Carta', è questo il titolo del nuovo programma tv che andrà in onda su Rete 4 e che vedrà alla conduzione la new entry del gruppo televisivo Mediaset. Ma andiamo a vedere quando inizierà la nuova avventura televisiva della conduttrice, ormai ex volto di Rai 3, con la data del debutto della prima puntata del nuovo programma tv. È ...'Stasera Italia riparte senza né Barbara Palombelli né Veronica Gentili, ma con la conduzione di Nicola Porro, il quale si alternerà con, ma non di settimana in settimana bensì lui ...Dalla prossima settimana, invece, il mercoledì di Rete4 sarà occupato da "Fuori dal Coro" , che slitta avanti di un giorno per poter accogliere, martedì, il nuovo programma di. ...

Mauro Corona e Alessandro Orsini ospiti fissi del nuovo programma di Bianca Berlinguer L'indiscrezione Open

