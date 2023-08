Bianca Berlinguer | la voce-bomba | come si chiamerà il nuovo programma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) SiÈ Semprela nuova trasmissione dellasu Rete 4. Si tratta di unparecchio atteso, dopo che la giornalista e conduttrice nei mesi scorsi ha deciso di dire addio a Rai 3, dove conduceva Carta, per traslocare a Mediaset. Il nome della trasmissione, in realtà, non è ancora stato annunciato: a lanciare l'indiscrezione è stato Davidemaggio.it, che ha rivelato pure la data di inizio, martedì 5 settembre in prima serata. Il portale, poi, ha aggiunto: "Il riserbo assoluto sul titolo è un'operazione che, almeno in tempi recenti, non ha precedenti sulla televisione nostrana. Quello che si mormorava è che la giornalista avrebbe tenuto il suo nome nel titolo, proprioai tempi di Carta, e così sarà". Il nome del ...