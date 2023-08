Bianca Balti #ModelHairStyle a Venezia e unghie Glazed Donut

(Di giovedì 31 agosto 2023)sul red carpet di2023 (foto @tirproduction) Semplicità. Potrebbe essere questa la parola d’ordine per fare colpo sui paparazzi! O almeno così è stato perche è riuscita a illuminare il red carpet di apertura dell’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica organizzata dalla Biennale di, davvero con poco. In occasione della prima del film Comandante di Edoardo De Angelis, la super modella italiana ha, infatti, conquistato i flash dei fotografi con un abito bustier a sirena azzurro (come i suoi occhi) di Ermanno Scervino e Alta Gioielleria Pomellato in tinta, con il capello perfettamente liscio e lebrillanti. Tutto in linea con i diktat più virali del momento!...

celestiale, Claudia Gerini elegante in nero: i look del primo red carpet a Venezia X Leggi anche › Mostra del Cinema di Venezia 2023: senza Hollywood, sul red carpet sfilano i ...Trucco , capelli e unghie : chi ha sfoggiato i migliori beauty look sul red carpet della kermesse, Caterina Murino e Mariacarla Boscono, solo per citare qualche nome. Quest'anno, in ...... quello della Mostra del Cinema di Venezia 2023, edizione numero 80, vanno in scena le prime star internazionali: dalla madrina Caterina Murino alla supermodella, passando per Charlotte ...

Bianca Balti arriva a Venezia senza trucco con pelle super glowy Elle

Se c'è una star che ha portato diversi beauty trend sul red carpet di Venezia 2023, quella è Bianca Balti con il suo #ModelHairStyle ...La maison torna in Laguna vestendo, nella serata inaugurale, Bianca Balti e Sveva Alviti ...