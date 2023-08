Best salsa | top 10 e novità musicali agosto 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) Maia con “Gotas de lluvia” conquista la vetta salsera di, sul podio anche Alex Diaz e Dj Ricky Campanelli L’inconfondibile voce di Maía offre una versione unica di “Gotas de Lluvia” in “Homenaje a Niche, Las Canciones de Jairo Varela”. Il brano conquista la vetta di questo mese diper lainternazionale. Produzione Jose Gaviria e produzione musicale Jose Gaviria e Miltos Salceso per Seguros Sura 2022. Unaromantica che potrà essere molto apprezzata anche dai ballerini di questo genere musicale. Lo scorso 12 dicembre è uscito il suo videoclip per le Babel Discos. In seconda posizione “Perla fina” il tributo a Johnny Pacheco a cura di Alex Diaz mentre il terzo troviamo la super hit di luglio “Non curamos con la rumba“. Il brano di Dj Ricky Campanelli feat. Andy Rubal & Alexis Charrier unisce ...

... diventata famosa nel 2000 con il saggioseller No Logo . Il nuovo lavoro, in uscita a ... gogna pubblica = esaurimento nervoso indestrorsa. Lei in un certo senso ha perso la testa, solo che ...Si tratta di un panino ricoperto da foglie d'oro commestibili, farcito con carne di manzo,... A giugno, ha ricevuto un altro riconoscimento, trovando conferma nei "The World's 50Restaurants"...Il survivalismo inmiliardaria è infatti totalmente diverso dall'approccio dei comuni ... riducendo i prodotti disponibili, puntando solo suiseller e tagliando decine di distributori per ...

Ceto, l'ode al mare di Mauro Colagreco Identità Golose Web

Why hike New Zealand's peaks when you can dine on themThe NatureSweet Tomatoes SalsaFest is expanding from two competitions to three this year, starting Thursday, Sept. 21. “So Thursday night is a ...