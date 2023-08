Berthold | «Lindstrom se cresce fisicamente può diventare un fuoriclasse»

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ex calciatore della Roma Thomasè intevenuto alla trasmissione Forza Napoli Sempre di Radio Marte dove ha parlato dei nuovi acquisti del Napoli, Jespere Natan: «è un giocatore molto interessante, veloce, agile, che salta l’uomo. Sepuòun. Natan non lo conosco però il Brasile è il mercato più grande del mondo dove ci sono tantissimi, bravissimi giocatori». In particolare, si è concentrato sul danese: «per me è un trequartista che può giocare sia a sinistra che a destra. La cosa importante è che lui sia in grado di saltare l’uomo così da creare situazioni pericolose: nel calcio di oggi questa caratteristica è sempre più importante. E’ ancora troppo giovane per valutare se ...

