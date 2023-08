Momenti di paura:resta steso sul campo stringendosi la caviglia, dopo un tempo davvero troppo lungo arriva il fisioterapista e Matteo faticosamente si rimette in piedi, dolorante. Entra ...(Photo by Paul CROCK / AFP) / - - IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE - -sialla caviglia e si ritira agli Us Open. È successo al secondo turno che il ...Al di là del divertimento personale, a contare è chee Sinner convincano in uguale ... Il match dura un'ora precisa, perché Dominik Koepfer s'quasi subito e getta la spugna sul 6 - ...

Berrettini s'infortuna ed esce dal campo in lacrime SuperTennis

Matteo Berrettini saluta gli Us Open maschili, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi di Flushing Meadows. L’azzurro è uscito al secondo turno, costretto al ritiro per un problema ...Ennesimo infortunio per il romano che cade e si storce malamente una caviglia ma riesce a uscire dal campo con le sue gambe. E subito il ricordo va a Zverev ...