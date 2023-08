Benevento | Ferrante | “Pronto a tutto per questa maglia | sensazioni positive”

Tag: Alexisserie b SERIE C ternanaSono pronto a dare tutto per il'. Adessopunta la Turris: 'Fisicamente sto bene. Con la Ternana ho fatto tutto il ritiro e ho giocato anche in Coppa Italia e in campionato. Nell'.... Dopo aver definito la cessione di Moncini al Brescia, Carli ha subito trovato un nuovo attaccante per il. Come già annunciato, sarà Alexisa guidare il reparto avanzato di Andreoletti. Questa mattina c'è stata la firma, con il seguente annuncio da parte del club di via Santa Colomba: ...

Benevento, colpo in attacco ecco Ferrante: Moncini al Brescia ilmattino.it

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Le voci dei protagonisti, le ufficialità di mercato e tanto altro su TuttoC.com: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. UFFICIALE - Legnago, ...