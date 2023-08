Benevento | colpo Alexis Ferrante Moncini andrà al Brescia

Toccò alla lei in uniforme (i fatti risalgono al 2018) sferrare ilmortale: guida senza patente , oltretutto scaduta. Multa e ritiro del lasciapassare . Il Giorgione, forte di una disponibilità ...La situazione di Turris eCome precedentemente citato, i corallini chiusa la faccenda ...In sede di entrata per la Turris invece si vuole attendere gli ultimi giorni per provare qualche...... con tre colpi, la moglie Anna Fallarino, originaria di Amorosi, in provincia di, di 41, Massimo Minorenti, con due, amante di lei, di 25, e infine si suicidava con l'ultimoin canna. ...

Benevento, colpo in attacco ecco Ferrante: Moncini al Brescia ilmattino.it

Dopo l’addio di Moncini e l’innesto di Ferrante, il Benevento ha intenzione di sfruttare le ultime 48 ore per piazzare qualche altro colpo per puntellare l’organico in maniera definitiva. Occhi puntat ...Visite last minute col Brescia per Moncini, è ad un passo dall'addio. Il sostituto dovrebbe essere Alexis Ferrante ...