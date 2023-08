Belen Rodriguez ufficializza la storia con Elio “Ora scatenatevi” ma poi cancella tutto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo settimane di gossip e pettegolezzi sembra che latrafinalmente è venuta fuori. La showgirl argentina ha condiviso qualche ora fa sul suo profilo Instagram una serie di foto ritraenti lei edinsieme al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ex protagonista de L’isola dei famosi e migliore amica di lui. Inoltre, la conduttrice ha L'articolo proviene da KontroKultura.

È TUTTO VERO -ha finalmente deciso di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato Elia Lorenzoni. Già nei giorni scorsi, si erano intravisti insieme durante una romantica cavalcata in spiaggia al ...La vita e le scelte sentimentali disono finiti sotto la lente di ingrandimento, soprattutto nelle ultime ore, dopo il post social della showgirl. Su Instagram l'argentina ha postato una carrellata di foto dove per la ...ed Elio Lorenzoni stanno insieme oppure no La showgirl argentina ha deciso di commentare il gossip dell'estate 2023 e naturalmente l'ha fatto tramite i suoi profili social. Ecco cosa ...

Ieri Belen Rodriguez ha pubblicato le sue foto con Elio Lorenzoni e se qualcuno aveva ancora qualche piccolo dubbio sul loro amore è sempre lei a cancellarli. Belen risponde ai commenti su Elio, alle ...Arisa, negli ultimi giorni, è stata al centro del gossip e della cronaca rosa per gli scatti sexy pubblicati sul proprio profilo Instagram. La cantante, completamente senza veli, ...