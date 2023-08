Belen Rodriguez replica dopo foto con Elio | «Non mi nasconderò mai»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 31 agosto 2023) Come tutti i fan diavranno avuto modo di vedere, la showgirl ha deciso di ufficializzare la nuova relazione conLorenzoni.tante indiscrezioni e pettegolezzi trapelati sul loro conto, finalmente la notizia è stata confermata dalla diretta interessata. Mediante dellepubblicate sul suo account di Instagram, la donna si è mostrata in perfetta sintonia con il nuovo fidanzato. Queste immagini hanno, in men che non si dica, sollevato un enorme polverone. In tanti hanno commentato in maniera piuttosto piccata e pungente la sua decisione. Tantissime persone si sono scagliate contro di lei dandole della superficiale e, contrariamente a come fatto in tutte queste settimane, stavoltaha deciso dire a tono. Le repliche di ...