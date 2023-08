Belen | Primo Giorno di Scuola | Finisce Male Per Santiago!

(Di giovedì 31 agosto 2023)Rodriguezdi nuovo nella polemica. Ildidel figlio Santiago ha creato non poche critiche e polemiche. Ecco cosa è successo… Santiago, il figlio di 10 anni diRodriguez e Stefano De Martino, ha iniziato la sua carriera scolastica all’American School of Milan, un’istituzione educativa con tariffe che possono raggiungere fino a 22.800 euro l’anno. Mentre la maggior parte dei bambini italiani si sta ancora godendo le ultime giornate delle vacanze estive, Santiago ha già preso il suo zaino e si è diretto a, iniziando il suo anno accademico in anticipo. La celebre showgirl argentina ha catturato il momento significativo, condividendo una fotografia del figlio su vari social media. Il post ha rapidamente accumulato migliaia di ...

L'ex velina e il 55enne portano la piccola al suoallenamento di hockey sul ghiaccio. La ... il perbenismo non fa per me!'':pubblica la prima foto social col presunto fidanzato Elio ...Inoltre poco dopoha pubblicato un altro post misterioso, un suopiano in penombra con la scritta: 'Mi tratti come se fossi qualcosa di più di un essere' . Altro post enigmatico che non ...Lei provocatoria scrive: "Adesso scatenatevi"Rodriguez è provocatoria. Non le importa delle ... padre del suofiglio Santiago , 10 anni. Pubblica la prima foto social col presunto ...

Il primo giorno di scuola di Santiago, con lui solo Belen. E Stefano De Martino dov'è Today.it

Belen Rodriguez esce allo scoperto con il suo nuovo amore Elio Lorenzoni, pubblicando un video dove romanticamente cavalcano al tramonto sulla spiaggia. Dopo le insistenti voci sulla nuova separazione ...Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con Elio Lorenzoni , il suo nuovo fidanzato. Una delle foto risale a dieci anni fa, e dimostra che ...