Bei | Daniele Franco candidato alla presidenza La scelta del Mef dopo colloquio con Giorgetti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023)un colloqui con il ministro La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha un nuovo possibile nome per la sua direzione. Si tratta di, economista, banchiere e funzionario, ex ministro dell'Economia durante il governo Draghi, cheuncon il ministro dell'Economia Gia