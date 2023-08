Beetlejuice 2 | un viaggio nel più folle dei mondi possibili

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il direttore della fotografia, Haris Zambarloukos, anticipa i dettagli del sequel di Tim Burton,2. Il sequel porta avanti la storia della famigerata commedia horror del 1988, con protagonisti un’inconsueta coppia di defunti, una nuova famiglia che occupa la loro casa, e un capriccioso bioesorcista. Winona Ryder e Michael Keaton riprendono i loro ruoli di Lydia Deetz e dello stravagante bio-esorcista mentre Catherine O’Hara vestirà ancora i panni della matrigna di Lydia, Delia Deetz. Il film affronterà, in chiave comica ed eccentrica, il tema della famiglia e del suo tentativo di rimanere unita in un mondo imprevedibile. Un mondo imprevedibile e una famiglia unita Nel prossimo, le storie dei nostri ben noti personaggi, Lydia Deetz, il bio-esorcista e Delia Deetz, si arricchiscono con nuove avventure e si evolvono in nuove ...

Incon papà (Commedia) in onda alle 21.25 su Rete 4 , un film di Alberto Sordi, con Alberto ...- Spiritello porcello (Fantasy) in onda alle 23.10 su TwentySeven , un film di Tim ...IT 22:11 - INCON PAPA' - 2 PARTE Warner TV 21:30 - Fringe 1 Stagione Ep.15 01:10 - Nikita ... IT 22:17 - INCONTRERAI L'UOMO DEI TUOI SOGNI - 2 PARTE 23:10 -- SPIRITELLO PORCELLO - ...Ildelle ragazze: Il trailer italiano del film - HD- Spiritello porcello (Fantasy) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Tim Burton, con Alec Baldwin, Geena Davis, Annie ...

Film e serie da vedere il 4 agosto in tv Cinecittà News

Ecco le ultime novità sul sequel di Beetlejuice, che vedrà il ritorno di Tim Burton dietro la macchina da presa, con Michael Keaton protagonista.