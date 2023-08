Basket | Mondiali 2023 | Italia | non si può più sbagliare! Ora la temibile Serbia e Porto Rico nella seconda fase

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’Italfatica più del dovuto ma riesce ad accedere alladeidiin svolgimento in Asia tra Giappone, Indonesia e Filippine. Gli Azzurri passano il girone A con due vittorie – contro l’Angola al debutto e contro le Filippine martedì – ed un ko contro la Repubblica Dominicana, centrando così il secondo posto dietro ai caraibici che vale il pass per il proseguo del torneo iridato ma anche per il PreOlimpico in vista di Parigi 2024. I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco si ritroveranno di fronte ancora una volta la– come accaduto ad Euro2022 e al torneo di qualificazione per i Giochi di Tokyo, vincendo in entrambe le occasioni – e, entrambe affrontate nelle ...