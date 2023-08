Basket | Italia-Serbia | Borisa Simanic non ci sarà Operato d’urgenza

(Di giovedì 31 agosto 2023) Versodi domani, match valido per la seconda fase dei Mondiali 2023 di, con una notizia riguardante il roster degli “slavi”. L’avventura iridata disi è infatti conclusa anzitempo. Il giocatore serbo, come riportano i media locali, è statoin quel di Manila (Filippine) a causa della perdita di sangue dai reni verificatasi a due minuti dalla fine delle ostilità del match contro il Sud Sudan. Un forte spavento, anche seci ha tenuto a far sapere a tutti che sta bene e che le funzioni anatomiche delle parti interessante non hanno subito danni. E’ chiaro però che l’ala grande non potrà più essere a disposizione della sua squadra per tutto il torneo. Una rassegna che entrerà sempre più nel vivo ...

Pallacanestro Brescia , reduce dallo storico traguardo raggiunto con la vittoria della Coppanell'ultima stagione, decide di investire sul proprio futuro affidandosi allo studio di ...ile ...Terminato il primo round della fase ai gironi, ora ai Mondiali 2023 diè tempo di seconda fase: ecco quindi tutte le combinazioni che porterebbero l'ai quarti di finale . Iniziamo col dire che l'non parte da una posizione favorevole, a causa della ...... Sky Go e NOW; infine, le partite dell'si potranno vedere in chiaro anche sui canali Rai e in streaming su Raiplay. MONDIALI2023: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023 RISULTATI ...

Dan Peterson ha fatto il punto della situazione sul cammino dell'Italbasket ai Mondiali 2023 dopo la vittoria contro le Filippine. Questo un estratto del suo editoriale sulla ...Alla vigilia della gara con la Serbia valevole per il Mondiale FIBA, la guardia della Virtus Bologna Alessandro Pajola si è espresso ai microfoni di "Tuttosport", in merito alle sue sensazioni in ...