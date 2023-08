Barricato in casa da 24 ore | Ho molte armi e minaccia il suicidio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Stallo completo a Cordovado, in provincia di Frosinone, dove da oltre 24 ore un uomo di 55 anni, Luca Orlandi, si èine non intende aprire alle forze dell'ordine. L'ingegnere, asserragliato dalla mattina di mercoledì 30 agosto, è in possesso di alcuni fucili e forse anche di una...

... Francesca aveva origini friulane Anche Gorizia avrà il suo parcheggio multipiano, 200 posti a ridosso del centro Ore d'ansia a Cordovado per l'ex militare ancorain: cosa può ......qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime Notizie Ore d'ansia a Cordovado per l'ex militare ancorain: cosa ...- - > Cordovado, ancorainl'ex militare. E' chiuso dentro quelladi Cordovado da quasi 24 ore: lui, ex militare, 55 anni, originario di San Donà di Piave, per ora non cede. Nella mattinata di ieri, ...

Uomo armato barricato in casa a Cordovado. Chi è Luca Orlandi: la vita da recluso e i fucili. Gli ultimi video ilgazzettino.it

Non si è ancora sbloccata la situazione a Cordovado, in provincia di Pordenone, dove Luca Orlandi, ex ingegnere di 55 anni, si trova asserragliato in casa. Evacuata la palazzina, staccati luce e gas, ...Ancora barricato in casa Luca O., l’ex militare di 55 anni che da ieri minaccia di uccidersi dopo aver saputo di essere oggetto di un ...