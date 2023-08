Barcellona | Xavi chiede al club di fermare le cessioni

(Di giovedì 31 agosto 2023)avrebbe espressamente richiesto aldi non cedere altri giocatori entro la fine del mercato. L'unico discorso in ballo è...

... César Azpilicueta Osservato speciale: Pablo Barrios(ESP) Ranking UEFA : 9 Come si è ... campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15) Allenatore:Hernández Giocatore chiave: ...Andrà aldiLIONEL MESSI - Chi alsperava di tornare era la leggenda Leo Messi, che ha concluso la sua non indimenticabile avventura al Psg. Ma la carriera del fuoriclasse ...La volontà die delsarebbe quella di trattenere il classe 2001 ma, viste le offerte provenienti anche dall'Inghilterra e della stessa Liga spagnola, quest'ultimo avrebbe espresso il ...

Barcellona, Xavi: "Il prodotto è una vergogna" GianlucaDiMarzio.com

I giallorossi potrebbero cercare di fare un ultimo botto di calciomercato prendendo Eric Garcia del Barcellona. Si tratta alla possibilità di far avvenire ...di Niccolò Faccini Apre i battenti a Montecarlo alle ore 18.00 la nuova Champions League. L’edizione 2023/24 passerà alla storia come l’ultima con il vecchio format: 32 squadre suddivise in 8 gironi d ...