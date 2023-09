Barbara D’Urso con la nipotina su Instagram | “La mia estate felice”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 31 agosto 2023)sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e gli amici, e non manca di aggiornare i suoi fan tramite il suo profilo. La conduttrice si trova nella sua villa di Capalbio, in Toscana, per passare in relax gli ultimi giorni dell’. L’ultimo post, però, è un po’ diverso dal solito:ha infatti condiviso degli scatti con la, figlia del suo secondogenito Emanuele Berardi, mentre le due sono intente a giocare con la sabbia. “La mia. Amore immenso”, scrive la conduttrice. Le foto, però, sono molto discrete: non si vede mai il volto della bambina, ma solo le manine e i suoi giochi da spiaggia. Il motivo è presto spiegato. Il papà tiene molto alla privacy della figlia, motivo per il quale ha deciso di ...