Barbara De Santi clamoroso retroscena | ex di Uomini e Donne la denuncia per stalking

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 31 agosto 2023) Come tutti i fan diavranno avuto modo di apprendere,Deè tornata nel parterre del talk show pomeridiano. Il suo ritorno, però, ha generato non poche polemiche. Alcuni fan sono felici di aver appreso questa notizia, ma altri sembrano essere decisamente meno entusiasti. Tra questi ultimi c’è un ex L'articolo proviene da KontroKultura.