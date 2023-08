Bar espone un cartello infamissimo contro chi butta i mozziconi nelle piante | Lo capiamo subito se

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 31 agosto 2023) Da ormai quasi venti anni, è vietato fumare all'interno di bar e in generale attività commerciali. Mentre all'esterno, per ora, è ancora consentito farlo. Proprio un bar ha esposto uninfamecoloro che gettano i. Nel gennaio del 2005 in Italia entrava in vigore la cosiddetta Legge Sirchia. In estrema sintesi, 18 anni fa il divieto di fumo veniva esteso a quasi tutti i locali chiusi esistenti in Italia, compresi quelli di lavoro privati e non aperti al pubblico, ma anche e soprattutto a bar e ristoranti. Chiaramente si è ancora liberi di farlo a casa propria e al chiuso nei locali commerciali che prevedono un'area riservata ai fumatori, opportunamente indicata e separata dal resto degli ambienti (un esempio sono gli aeroporti). Non è affatto da escludere che, ...