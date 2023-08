(Di giovedì 31 agosto 2023) Il testo in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto 19 aprile 2023 "Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e ...

Come abbiamo scritto , dal prossimo 12 settembre sarà possibile presentare le domande per la seconda procedura delAgrisolare, la misura Pnrr che finanzia con 1 miliardo il fotovoltaico su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Ieri, 30 agosto, alle 10.30, il ...Il, inoltre, e non per ultimo, rispondendo utilmente a undel Ministero dell'ambiente, specificamente dedicato alla infrastrutturazione delle aree marine protette in maniera sempre più ...Piantedosi: sfida a lungo termine la commissaria europea agli Affari Interni e il ministro degli interni italiano in visita all'hotspot di LampedusaGorizia: software multimediali nel...

Bando Parco Agrisolare II, la registrazione del webinar Gse Qualenergia.it

"L'Ente non ha mai dialogato e mai dialogherà con soggetti che fanno della mistificazione e della strumentalizzazione la ragion d’essere del loro operato" ...L’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO RISPONDE ALLE ACCUSE MOSSE DA ARTURO SANTORO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE ISOLE TREMITI In riferimento a ...