Bandecchi | indagato per la lite al Comune di Terni Ecco le ipotesi di reato

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non solo critiche social e proteste politiche. Ora per il sindaco diStefanopotrebbero arrivare anche guai giudiziari . Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria, sarebbe ...

Ora per il sindaco di Terni Stefanopotrebbero arrivare anche guai giudiziari . Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria, sarebbe infatti stato iscritto nel registro degli indagati,...nel procedimento aperto dal procuratore Alberto Liguori e dal sostituto Marco Stramaglia, è il sindaco di Terni, Stefano, il cui nome è stato iscritto come atto dovuto in seguito ...Durante il dibattito c'era stato uno scambio di battute dai toni sempre più polemici trae Masselli, assessore nella precedente Giunta e sconfitto nel ballottaggio per la guida di Palazzo ...

Il sindaco di Terni Bandecchi indagato dopo la rissa in consiglio comunale la Repubblica

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla locale Procura nel fascicolo di inchiesta aperto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in ...Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato indagato dopo la lite in Consiglio Comunale con il consigliere FdI Marco Cecconi.