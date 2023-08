Bandecchi indagato dopo la rissa sfiorata al Consiglio comunale di Terni

(Di giovedì 31 agosto 2023)ladel 28 agosto scorso nelcontro i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia, il sindaco diStefanoè stato iscritto oggi giovedì, 31 agosto nel registro degli indagati dalla locale Procura. Lo riporta il Corriere dell’Umbria, specificando che si tratta di un atto dovuto.la riunione in Municipio, le minoranze si erano infatti recate dal prefetto e carabinieri per segnalare quanto successo. Mentre Verini e Ascani, parlamentari del Pd, hanno invece informato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Secondo quanto scrive quotidiano umbro, le ipotesi di reato sarebbero quelle di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e di interruzione di pubblico servizio. Tra gli elementi al vaglio ...

Ora per il sindaco di Terni Stefanopotrebbero arrivare anche guai giudiziari . Secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria, sarebbe infatti stato iscritto nel registro degli indagati,...nel procedimento aperto dal procuratore Alberto Liguori e dal sostituto Marco Stramaglia, è il sindaco di Terni, Stefano, il cui nome è stato iscritto come atto dovuto in seguito ...Durante il dibattito c'era stato uno scambio di battute dai toni sempre più polemici trae Masselli, assessore nella precedente Giunta e sconfitto nel ballottaggio per la guida di Palazzo ...

Il sindaco di Terni Bandecchi indagato dopo la rissa in consiglio comunale la Repubblica

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla locale Procura nel fascicolo di inchiesta aperto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in ...Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato indagato dopo la lite in Consiglio Comunale con il consigliere FdI Marco Cecconi.