Bandecchi indagato dopo la rissa in ?Consiglio comunale | il sindaco di Terni | «Lo rifarei»

leggi anche Terni, rissa sfiorata tra sindaco e consigliere in consiglio comunale La contro denuncia del sindacoha a sua volta presentato una querela in questura: 'Ho presentato un esposto ...Giovedì la procura di Terni, in Umbria, ha avviato un'indagine contro il sindaco Stefano, accusato di minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale ...La replica: 'Inadatto a fare il sindaco' Terni,: 'quando parla il sindaco devono stare tutti zitti, sono stato buono ma se rompono gli do due schiaffi davvero'. Richiesto intervento di ...

Il sindaco di Terni Bandecchi indagato dopo la rissa in consiglio comunale la Repubblica

Dopo la rissa sfiorata al consiglio comunale di lunedì scorso, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto al registro degli indagati. Un atto dovuto a seguito dell’esposto presentato dai c ...PERUGIA. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla locale Procura nel fascicolo di inchiesta aperto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Consiglio ...